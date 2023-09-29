Давит Манукян арестован за террористические преступления в Карабахе – СГБ Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана продолжается предварительное следствие в связи с повлекшими гибель людей многочисленными террористическими актами, совершенными незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Об этом Trend сообщили в пятницу в СГБ.

Согласно информации, в связи с имеющимися основаниями для подозрения в совершении гражданином Республики Армения Манукяном Давитом Азати, 1971 года рождения, преступлений, ему на основании полученных доказательств инкриминируются статьи 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, организованный группой лиц, совершенный повторно), 228.3 (незаконное приобретение, хранение и транспортировка огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Несмотря на предусмотренное трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года обязательство Армении о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджанской Республики, Давит Манукян, родившийся и зарегистрированный в Республике Армения, гражданин этой страны, военнослужащий вооруженных сил Республики Армения, служивший в высшем воинском звании генерал-майор, продолжив за минувший период преступные деяния на территории Карабахского региона Азербайджанской Республики в качестве т.н. "первого заместителя командующего армией обороны" т.н. "Нагорно-Карабахской Республики" участвовал в организации и руководстве деятельностью незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджанской Республики, снабжая их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами. В то же время он принимал участие в организации террористических актов посредством этих террористических группировок, сопровождающихся взрывами, пожарами и т.д., создающими угрозу для жизни людей, причинения вреда их здоровью, имуществу или возникновению других общественно опасных последствий, с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, создания паники среди населения, влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями.

27 сентября 2023 года Давит Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.