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Месседж от Президента Ильхама Алиева тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

Политика Материалы 29 сентября 2023 16:47 (UTC +04:00)
Месседж от Президента Ильхама Алиева тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством» Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о специальных мероприятиях, проведенных 19-20 сентября в Карабахе и намерениях нашей страны в этой операции.

Как сообщает Trend, глава государства также выступил с месседжем сторонам, которые сегодня вынашивают неприемлемые планы против Азербайджана: «Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение».

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