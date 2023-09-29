Сахиба Гафарова осудила предвзятую позиции Франции в отношении Азербайджана - французские СМИ

БАКУ /Trend/ - Информация о встрече председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве 28 сентября в столице Ирландии Дублине была опубликована во французских СМИ.

Как сообщили Trend в пятницу в парламенте Азербайджана, в статье, размещенной на интернет-сайте "Caucase de France", была отмечена жесткая критика председателем Милли Меджлиса предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана.

В статье подчеркивается, что азербайджанский спикер осудила эту позицию Франции.

"Сахиба Гафарова привлекла внимание председателя Национального собрания Франции к тому, что Франция не осудила 30-летнюю армянскую оккупацию азербайджанских территорий и никогда не упоминала о правах миллиона азербайджанцев, вынужденных в результате оккупационной политики Армении стать беженцами и вынужденными переселенцами", - отмечается в статье.