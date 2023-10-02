Азербайджан присоединяется к ряду международных документов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется к еще нескольким международным документам.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, на заседании были вынесены на обсуждение законопроекты о присоединении к "Одиннадцатому дополнительному протоколу к Уставу Всемирного почтового союза", "Третьему дополнительному протоколу к Общему регламенту Всемирного почтового союза", "Всемирной почтовой конвенции" и "Итоговому протоколу к Всемирной почтовой конвенции", "Соглашению о почтовых платежных услугах" и "Итоговому протоколу к "Соглашению о почтовых платежных услугах", "Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов", об утверждении "Акта об изменениях в Устав Международной организации труда от 1986 года", "Протокола о внесении изменений в "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) о размещении".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены.