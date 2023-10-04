БАКУ /Trend/ - Иран заявил о готовности направить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Хусейн Багери на встрече с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Григоряном.

По словам Багери, процессы безопасности, происходящие на Кавказе, могут эффективно сказаться на безопасности региона.

Он добавил, что сохранение напряженности на Кавказе идет на пользу ни Армении, ни Азербайджана, ни других стран региона.

"Необходимо приложить усилия для устранения этой напряженности, и Иран готов помочь устранить напряженность", - отметил Багери.