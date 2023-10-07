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Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять ЧМ по футболу в 2034 году

Политика Материалы 7 октября 2023 14:23 (UTC +04:00)
Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять ЧМ по футболу в 2034 году

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает предложение Саудовской Аравии принять чемпионат мира по футболу в 2034 году.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Trend.

Было отмечено, что у этой страны достаточно опыта, чтобы принять мундиаль.

"Мы считаем, что чемпионат мира станет турниром мирового уровня в Саудовской Аравии. Дружественная страна провела множество турниров", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил о желании страны принять ЧМ-2034.

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