ЕС надеется на укрепление взаимодействия Азербайджана и Армении в рамках встречи в Брюсселе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - ЕС ожидает, что взаимодействие между Азербайджаном и Арменией будет укреплено в ходе встречи в Брюсселе, запланированной на конец октября.

Как передает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Вернулся из Баку и Еревана, где я обсуждал следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации отношений. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня», - заявил Тойво Клаар.

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что пригласил лидеров Азербайджана и Армении принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе до конца текущего месяца.