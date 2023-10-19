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Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

Политика Материалы 19 октября 2023 12:13 (UTC +04:00)
Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, офисом генерального прокурора Украины, в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря1957 года, принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Фуада Керимова.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, в связи с установленными обоснованными подозрениями в причастности Фуада Керимова к совершению преступлений (хищение и должностное мошенничество с причинением особо крупного ущерба) он был объявлен в международный розыск с принятием решения о привлечении его в качестве обвиняемого.

Фуад Керимов был задержан на территории Украины и 19 октября доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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