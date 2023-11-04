Турция будет продолжать поддерживать Азербайджан в работах по разминированию - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Турция уже 40 лет борется с террористической организацией. Поэтому Турция имеет достаточно опыта, как в борьбе с терроризмом, так и в вопросах разминирования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Он отметил, что после 44-дневной Отечественной войны Турция оказывает Азербайджану поддержку в вопросах разминирования, и эта поддержка будет продолжаться до тех пор, пока на этих землях не будет обезврежена последняя мина.

"Мы призываем все соответствующие международные организации также оказать поддержку Азербайджану", - добавил посол.

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