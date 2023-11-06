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Премьер-министр Хорватии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Политика Материалы 6 ноября 2023 14:03 (UTC +04:00)
Премьер-министр Хорватии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 6 ноября премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает в понедельник Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Хорватии был выстроен почетный караул.

Андрея Пленковича встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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