Имена многих тюркских женщин вошли в историю – Гюнай Эфендиева

БАКУ /Trend/ - Имена многих тюркских женщин вошли в историю.

Как сообщает Trend, об этом сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева во время выступления в Баку на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Международный фонд тюркской культуры и наследия реализовал ряд проектов, подчеркивающих важность женщин в тюркском мире. К сожалению, во многих частях мира женщины сталкиваются с проблемами. Сотни женщин умирают в Африке из-за голода. Проведение таких мероприятий сыграет важную роль в установлении единства между женщинами из разных стран", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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