На платформе Baku Network состоялись дискуссии о роли Франции на Южном Кавказе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На платформе Baku Network состоялись дискуссии о роли Франции на Южном Кавказе, сообщает Trend.

Депутаты парламента Азербайджана Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова и главный редактор французской интернет-газеты Lagazetteaz.fr Жан-Мишель Брюн рассмотрели процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, уделив особое внимание перспективам потенциального мирного договора, а также роли Франции в этих дипломатических процессах.

Брюн отметил, что армянская диаспора во Франции, насчитывающая 800 000 человек, является крупнейшей в Европе. Подчеркнув внутренние проблемы Франции, он отметил, что когда правительство слабое, оно ищет внутренних и внешних врагов. В этом контексте он считает, что конфликт между Арменией и Азербайджаном сейчас преподносится Францией как борьба на религиозной почве.

Турал Гянджалиев отметил, что конфликт, который возник на почве территориальных претензий Армении к Азербайджану, во Франции преподносят как якобы то, что "мусульманский Азербайджан нападает на христианскую Армению", и это является манипуляцией, направленной на изменение сути конфликта.

В этой связи депутат Севиль Микаилова подчеркнула важность разъяснения международным партнерам, в частности Франции, что суть проблемы заключается в территориальных претензиях, а не в религиозных различиях.

Выступившие также отметили, что для Азербайджана крайне важно активизировать свои усилия по противодействию информационной войне, развязанной против него. Они, в частности, подчеркнули существенное несоответствие в восприятии Азербайджана и Армении в западных странах, подчеркнув важность устранения этого предвзятого отношения.