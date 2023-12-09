Президент Ильхам Алиев: Наше публичное общение с карабахскими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались

БАКУ /Trend/ - Покинуть свои дома было, прежде всего, их (карабахских армян – ред.) собственным решением. Наше публичное общение с карабахскими армянами, а также то, что мы сделали после, показало, что мы хотели, чтобы они остались. Мы открыто заявили об этом. И в своем обращении к азербайджанскому народу после окончания антитеррористической операции я сказал, что они могут остаться.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Отметив, что Азербайджан открыл электронный портал для регистрации, глава государства сказал: "Все те, кто хочет вернуться, имеют на это право. Их собственность должным образом защищена. Все исторические и религиозные объекты находятся под надлежащей охраной. Для того чтобы вернуться, им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства. Ведь как люди могут жить в Азербайджане, будучи гражданами другой страны? Либо они должны иметь гражданство, либо разрешение на работу, либо вид на жительство. Они не могут жить в Азербайджане, говоря, что живут в так называемой "Нагорно-Карабахской республике", ибо такой республики не существует. Они придумали ее в своих мечтах, в своих мифах. Так что, если они хотят жить в Азербайджане как граждане Азербайджана, то, конечно, они могут это сделать".