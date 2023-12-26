Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Песков заявил о готовности Баку и Еревана финализировать мирный договор

Политика Материалы 26 декабря 2023 20:24 (UTC +04:00)
Песков заявил о готовности Баку и Еревана финализировать мирный договор

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Баку и Ереван готовы финализировать мирный договор.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Здесь никакого риска нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не страшно ли собирать вместе "противоборствующие стороны".

В Петербурге 26 декабря проходит неформальный саммит СНГ, в котором принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости