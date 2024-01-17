Антиазербайджанская резолюция Сената Франции направлена против мира на Южном Кавказе - Натали Гуле

БАКУ/Trend/- Сегодня Сенат Франции 336 голосами "за" и 1 голосом "против" принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана.

Натали Гуле является единственным сенатором, которая проголосовала против этой резолюции. Мы решили узнать мнение сенатора относительно этого документа и о его последствиях.

Как сказала в среду в эксклюзивном интервью Trend Натали Гуле, резолюция, принятая сегодня в Сенате Франции, направлена против мира на Южном Кавказе.

«Эта резолюция не имеет ничего общего с реальностью, она направлена против мира и стабильности, против лучшего будущего Южного Кавказа. Авторы этого документа совершенно забыли про оккупационную политику Армении»,- сказала она.

Гуле добавила, что армянская диаспора во Франции ведет токсичную, и очень опасную игру.

«Это бесполезная деятельность и направлена против мира»,- сказала сенатор.

Отметим, что сегодня в Сенате прошли обсуждения предложенной 1 декабря 2023 года межпартийной резолюции, направленной на «осуждение военной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращение дальнейших попыток агрессии против Республики Армения и нарушения территориальной целостности».

Резолюция также требует гарантий права на возвращение армянского населения Карабаха.