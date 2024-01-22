Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Миссия ГУАМ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 22 января 2024 16:00 (UTC +04:00)
Миссия ГУАМ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Миссия ГУАМ будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на secki-2024.az, в состав делегации, которая будет состоять из пяти человек, войдут генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш, Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили и координатор программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе.

Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет о результатах выборов после голосования.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости