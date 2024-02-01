Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 1 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Межпарламентским союзом, а также текущая ситуация в регионе.

Подчеркнув, что Межпарламентский союз имеет важный мандат с точки зрения обмена мнениями и установления контактов между парламентами разных стран, министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан также активно участвует в деятельности Союза. Он отметил, что существуют широкие перспективы сотрудничества Межпарламентского союза и Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной в период председательства страны в Движении, и в этом направлении 148-я Ассамблея Союза, которая пройдет в Женеве в марте этого года, будет эффективна с точки зрения обсуждения возможностей сотрудничества.

Напомнив, что в 2024 году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая является крупнейшим мероприятием ООН, министр предоставил подробную информацию о проделанной подготовительной работе в этой сфере и выразил надежду, что Межпарламентский союз будет широко представлен на мероприятии,

Подробно проинформировав генерального секретаря Межпарламентского союза о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации землях, а также о мирных инициативах Азербайджана, Джейхун Байрамов отметил, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе в прошлом году, представители ООН и ряда других международных организаций посетили регион впервые за 30 лет. Глава МИД сказал, что, несмотря на позицию нашей страны, ряд международных организаций, проявлявших бездействие в период оккупации и конфликта, препятствуют реализации нынешней повестке нормализации. Министр подчеркнул, что последние шаги, предпринятые против Азербайджана Парламентской ассамблеей Совета Европы, расцениваются как очередная демонстрация политики двойных стандартов.

Выразив удовлетворение очередным визитом в Азербайджан, генеральный секретарь Мартин Чунгонг сказал, что Межпарламентский союз заинтересован в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Выразив уверенность в том, что Азербайджан в качестве президента COP29 успешно проведет 29-я сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, он добавил, что установление тесных контактов со странами, принимавшими мероприятие ранее, демонстрирует системный подход к работе, которую проводит Азербайджан.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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