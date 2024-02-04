В Азербайджане завершена работа по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили работу по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Как сообщает Trend, после распределения избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии в порядке, определенном Избирательным кодексом, они должны были быть переданы окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

Процесс раздачи избирательных бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям завершился 1 февраля.

Отметим, что с 24 января началась печать избирательных бюллетеней и было напечатано 6 524 203 экземпляра.