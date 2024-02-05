В ЦИК Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с генсеком СНГ

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Союза независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az Мазахир Панахов приветствовал гостей и выразил удовлетворение от встречи.

Подчеркнув, что институт наблюдения играет важную роль в обеспечении открытости и прозрачности выборов, он отметил, что ЦИК Азербайджана всегда придает особое значение сотрудничеству с международными организациями.

Он высоко оценил большой интерес международных наблюдателей к выборам, прошедшим в Азербайджане. Выразив благодарность за искренний прием, генеральный секретарь СНГ попросил проинформировать его о реализуемых проектах и проделанной работе в связи с президентскими выборами.

Мазахир Панахов рассказал о шагах, предпринятых в направлении проведения свободных, справедливых и прозрачных президентских выборов, а также о реализуемых масштабных проектах. Он также ответил на интересующие делегацию вопросы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, а также произошел продуктивный обмен мнениями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!