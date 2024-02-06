Горжусь, что выборы, в которых я участвую впервые, пройдут и в родном Карабахе - 18-летний житель Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Горжусь тем, что президентские выборы, в которых я приму участие впервые, пройдут и в родном Карабахе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az об этом сказал житель Ходжалинского района Азербайджана, студент I курса Мингячевирского медицинского колледжа Сабухи Гумбатов.

"Мне только исполнилось 18 лет, и я впервые буду голосовать на президентских выборах 7 февраля. Я так рад, что моя мечта о голосовании сбылась. Поэтому эти выборы навсегда останутся в моей памяти. Я родился далеко от родного края - Ходжалы. Однако всегда моим самым большим желанием было, чтобы наши земли были освобождены от армянской оккупации и чтобы мы вернулись туда", - сказал он.

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