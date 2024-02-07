Сегодняшние президентские выборы в Азербайджане являются историческими - Кубанычбек Омуралиев

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние президентские выборы в Азербайджане являются историческими.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал генеральный секретар Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"Наша миссия разделена на две группы. Сейчас одна группа проводит мониторинг в Карабахе, то есть конкретно в Шуше и Ханкенди. А вторая группа здесь в Баку. Мы вчера в рамках этого мониторинга встречались с министром иностранных дел, главой центральной избирательной комиссии, и получили необходимую всю информацию о процессе, о кандидатах, о законодательной базе, в целом по избирательному процессу. Также наши миссии встречались с кандидатами в президенты и в том числе представителями партии, которые участвовали на выборах. Но я здесь хотел сказать, что любой такой избирательный процесс главы государства является очень важным мероприятием. Но этот избирательный процесс в Азербайджане я бы назвал даже историческим. Наш братский азербайджанский народ голосует на всей территории страны, - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.