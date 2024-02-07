В процессе голосования в посольстве Азербайджана в Эстонии молодежь выделяется особой активностью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными президентскими выборами в созданном в посольстве Азербайджана в Эстонии избирательном участке № 45 Ясамальского второго избирательного округа № 16 продолжается процесс голосования.

Как сообщили в среду Trend в посольстве, с утра на избирательном участке наблюдается высокая активность избирателей.

В числе впервые проголосовавших - 77-летняя Зулейха Аллахвердиева, долгие годы проживающая в Таллинне. Она сочла своим долгом воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала на участке, созданном в посольстве.

Молодежь, впервые воспользовавшаяся своим избирательным правом, также отличалась особой активностью. Лала Садыгова, получившая высшее образование в Эстонии, сказала, что гордится тем, что свободно пользуется правом голоса.

На участке, созданном в посольстве, продолжается избирательный процесс.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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