Армения не может контролировать своих дипломатов - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выступление министра иностранных дел Армении вчера в Гааге свидетельствует о том, что либо армянские власти никак не могут контролировать своих дипломатов, либо же они сами день и ночь дают им задания выступать против Азербайджана, клеветать и провели своего рода разделение ролей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на высказывания министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана на церемонии, посвященной присоединению Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Было отмечено, что на фоне того, что Армения в течение 30 лет игнорировала решения международных организаций и даже относилась к ним с сарказмом, то, что сегодня те же самые армянские дипломаты сегодня держатся за соломинку и вымаливают помощи у Совета Безопасности ООН, Международного суда, Сената Франции, МИД Литвы, расистских и наемных писак, таких как Расмус Канбак, Линдси Снелл, является ярким показателем того плачевного положения, в котором они находятся.

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