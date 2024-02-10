В Сухопутных войсках Азербайджана состоялось первенство по гиревому спорту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны, среди военнослужащих Сухопутных войск состоялось первенство по гиревому спорту.

Об этом сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

До начала первенства состоялась жеребьевка команд, были разъяснены цель состязаний и правила безопасности.

Участвовавшие в первенстве 39 военнослужащих в составе 7 команд соревновались в подъеме гирь в 6 весовых категориях.

Команды «Шамкир», «Барда» и «Гадрут» заняли соответственно первое, второе и третье места.

По итогам соревнований победителям были вручены почетные грамоты, дипломы и кубки, было сделано фото на память.

Отметим, что победители состязаний померятся силами во всеармейском первенстве по гиревому спорту, которое состоится в марте нынешнего года.

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