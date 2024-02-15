Отношения с Азербайджаном стратегически значимы для Литвы - Викторас Дагилис

БАКУ /Trend/ - Отношения с Азербайджаном стратегически значимы для Литвы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал временный поверенный в делах Литвы в Азербайджане Викторас Дагилис на мероприятии по случаю Дня восстановления Литовского государства.

"Продолжаются дружественные отношения между Литвой и Азербайджаном. Литва всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, а отношения между двумя странами имеют стратегическое значение. Теплые отношения между сторонами, включая правительственные органы и Президентов, а также дружба между народами служат основой наших взаимоотношений. Я очень рад отмечать День независимости в стране, которая очень дорожит своей независимостью", - отметил он.

Дагилис также подчеркнул, что хотя географически Литва и Азербайджан находятся далеко друг от друга, их объединяет общая история, взаимное уважение, сотрудничество и ценности, такие как солидарность, борьба за независимость и уважение к мультикультурному наследию.

"Развитие литовской общины в Азербайджане также является свидетельством высокого уровня отношений между нашими странами", - добавил он.