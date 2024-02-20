За последние 20 лет здравоохранение в Азербайджане ступило на динамичный путь развития - депутат

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет здравоохранение в Азербайджане ступило на динамичный путь развития. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Мушфиг Мамедли.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев за 20 лет создал модель успешного государства.

"Здравоохранение страны вышло на динамичный путь развития. Больницы построены по всей республике в соответствии с современными мировыми стандартами, значительное количество медицинских учреждений было отремонтировано и реконструировано. Реформы здравоохранения продолжились по восходящей линии, началось внедрение обязательного медицинского страхования, принятого в современном мире. Это, по сути, гарантия того, что Азербайджан будет развиваться по модели государства социального благосостояния. Достойно похвалы постоянное совершенствование медицинского персонала, доведение подготовки медицинских кадров до высокого уровня и повышение их благосостояния. Отмечу, что бюджет здравоохранения в этом году составляет около 4 миллиардов манатов - рекордный за весь период независимости", - отметил он.

Депутат также упомянул, что на следующем этапе предстоит довести Азербайджан до уровня самых развитых стран мира, сделав из него государство социального благосостояния с новой национальной идеей.

"В то же время, как мы знаем, на освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по благоустройству, реконструкции. Возвращение наших соотечественников на их исконные земли в ближайшие годы, а также обеспечение их работой на этих территориях - одна из важных задач. Наряду с этим, развитие ненефтяного сектора на этих плодородных землях, строительство необходимой инфраструктуры также является одной из важнейших задач. Именно в этот период будут предприняты все шаги для развития экономики страны, особенно ненефтяного сектора и повышения доходности", - добавил М.Мамедли.

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