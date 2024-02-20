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Посол Азербайджана в Украине проинформировал главу МВД о гуманитарной помощи Киеву

Политика Материалы 20 февраля 2024 17:27 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана в Украине проинформировал главу МВД о гуманитарной помощи Киеву

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с министром внутренних дел этой страны Игорем Клименко.

Как сообщает во вторник Trend, об этом посол написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что в рамках встречи была предоставлена информация о гуманитарной помощи Азербайджана Украине, а также о работе по гуманитарному разминированию.

Стороны также обсудили двустороннее взаимодействие между Азербайджаном и Украиной по борьбе с организованной преступностью, в сфере пограничного сотрудничества и по чрезвычайным ситуациям.

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