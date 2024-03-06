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Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2024 11:41 (UTC +04:00)
Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибыв 6 марта на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает в среду Trend, также с уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава правительства РФ посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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