Цель Запада - дискредитировать ислам и провести "крестовый поход" против мусульманских государств - Эльшан Мусаев

БАКУ /Trend/ - Цель Запада и Европы ясна, и она состоит в том, чтобы заставить тех, кто не думает так, как они, покинуть поле, дискредитировать ислам и начать "крестовый поход" против мусульманских государств.

Об этом сообщил в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Он отметил, что в этом контексте Франция проявляет большую активность, и, более того, не довольствуясь исламофобией в своей стране, она пытается влиять на иностранные государства и международные организации в том же контексте.

""Исламофобская" деятельность, осуществляемая под прямым руководством Запада и Европы, в последнее время набирает обороты, и это довольно тревожная тенденция. Конечно, их цель ясна, и она состоит в том, чтобы заставить тех, кто не думает так, как они, покинуть поле, дискредитировать ислам и начать "крестовый поход" против мусульманских государств.

В то же время следует особо подчеркнуть, что лицемерие некоторых европейских государств, ставших тягачом армянской пропаганды, несправедливость, проявленная против Азербайджана в Совете Европы, начало активной деятельности шпионской сети Запада практически во всех исламских странах и другие подобные действия - это направления той же тенденции, признаки исламофобии.

Однако у сторонников исламофобии ничего не выйдет. Укрепляющееся с каждым днем тюркское единство не позволит этим силам достичь своих лицемерных целей", - добавил он.

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