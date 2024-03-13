Стратегическая роль членов ОТГ в новом проекте газового хаба

БАКУ /Trend/ - Геополитические изменения в Евразийском регионе в последние годы, необходимость адаптации к новой энергетической политике мира побуждают страны предпринимать новые шаги. Хотя, с одной стороны, обсуждаются проекты перехода на энергию нового поколения, с другой стороны, большая часть мира продолжает удовлетворять свои потребности в энергии за счет природного газа. Именно по этой причине газовые проекты, особенно те, которые соответствуют новой геополитической реальности, сохраняют свою актуальность.

Как сообщает в среду Trend, в 2022 году президент России Владимир Путин выступил с предложением о создании газового хаба (узла) в Турции. Положительно восприняв предложение, турецкая сторона в 2023 году начала вносить необходимые изменения в законодательство для функционирования газового хаба, а летом Россия представила Турции дорожную карту по проекту хаба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в победной речи после выборов еще раз выразил заинтересованность в проекте.

Отметим, что Турция удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет газа, импортируемого из Азербайджана через Россию и Южный газовый коридор. Россия, обладающая богатыми ресурсами, хочет сохранить свою роль основного поставщика газового хаба и право голоса на энергетических рынках, представив этот проект. Турецкая Республика может импортировать газ из Азербайджана и Ирана параллельно с Россией в рамках этого проекта. Так, официальная Анкара имеет возможность закупить 10 миллиардов кубометров газа у Ирана по трубопроводу Тенгиз-Анкара. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что Турция имеет важные преимущества с точки зрения формирования регионального газового хаба: подземные хранилища газа, два терминала сжиженного газа, готовая инфраструктура для транспортировки газа из основных источников – линии трубопроводов.

Турецкая газовая сеть

Один из главных интересных моментов связан с тем, что в будущем вполне реален экспорт газа из Туркменистана через Турцию. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа после Катара, Ирана и России. На днях председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов заявил на Анталийском дипломатическом форуме, что Туркменистан готовится к членству в Организации тюркских государств (ОТГ) и отношения с тюрскими государствами станут более тесными во всех сферах. Несомненно, газовые проекты - одна из таких областей.

Хотя основным покупателем туркменского газа является Китай, богатые ресурсы делают его важной страной как для региона, так и для Европы, которая остро нуждается в газе. Туркменистан также является участником совместного с Афганистаном, Пакистаном и Индией проекта газопровода ТАПИ, но пока его реализация опаздывает. Идея Транскаспийского газопровода для доставки ресурсов Центральной Азии (в частности, туркменского газа) в Европу была выдвинута еще в 1997 году, но, к сожалению, не смогла пройти долгие годы дальше стадии обсуждения.

Туркменская газовая сеть

Новые геополитические реалии последних лет также делают важными новые проекты. Именно поэтому одним из важных моментов является то, какой путь Туркменистан выберет на новом газовом узле для транспортировки своих запасов природного газа в Европу.

Здесь есть два основных направления: первое связано с Западом, а второе - с Востоком. Туркменистан либо присоединится к одному газовому узлу с Турцией и Азербайджаном и тем самым выберет европейский, то есть западный вектор, либо выберет восточный вектор, заняв совместное место на газовом узле с Россией и Ираном.

Азербайджан, расположенный в важной стратегической точке, также станет участником совместного газового узла с Ираном и Россией. Начиная с апреля 2022 года, Азербайджан импортирует природный газ из Туркменистана. Это произошло после того, как лидеры Азербайджана, Туркменистана и Ирана заключили "своп" в конце 2021 года. В соответствии с договором, туркменский газ импортируется в Иран на северо-востоке Ирана, а взамен на северо-западе это количество газа передается Азербайджану. Согласно заявлению иранской стороны, с начала 2024 года поставки газа в соответствии с соглашением "своп" временно приостановлены, однако в настоящее время между Азербайджаном и Туркменистаном ведутся переговоры о возобновлении поставок газа на основе новых тарифов.

В конце 2023 года Туркменистан заявил о готовности начать инфраструктурный проект природного газа, который свяжет Центральную Азию и Южный Кавказ с Европой через Турцию. 5 марта 2024 года на Анталийском дипломатическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в газовом секторе между Туркменистаном и Турцией. Согласно договору, туркменский газ будет транспортироваться в Европу через Турцию. Существует три основных варианта транспортировки природного газа в Европу: первый из них - это транспортировка газа через Иран в Турцию методом свопа. Второй вариант предусматривает передачу газа в Турцию по обмену через Иран и Азербайджан, а третий - поставку туркменского газа в Турцию по трубопроводу через Каспийское море.

Таким образом, нынешняя картина дает основание говорить о том, что независимо от того, какое направление выберет Центральная Азия с богатыми запасами газа, особенно Туркменистан, для большей диверсификации газовой политики - члены ОТГ будут играть ключевую роль в вопросе энергоснабжения Евразии.

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