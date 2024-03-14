Джейхун Байрамов обсудил с представителем Международной организации по миграции подготовку к COP29

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального директора Международной организации по миграции Угочи Дэниэлс, которая находится с визитом в стране для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции, в том числе вопросы, связанные с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в стране в текущем году.

Джейхун Байрамов отметил тесное сотрудничество Азербайджана с Международной организацией по миграции, а также с другими специализированными структурами ООН, отметив, в частности, реализацию совместных проектов по совершенствованию законодательства и институтов в сфере миграции.

Министр подробно проинформировал также о мирных инициативах страны в постконфликтный период.

Отметив, что в текущем году Азербайджан примет COP29, Джейхун Байрамов подчеркнул важность сотрудничества в ряде сфер, связанных с изменением климата, а также в области миграции. Было доведено до внимания, что азербайджанская сторона готова сотрудничать в этом направлении с Международной организацией по миграции.

Угочи Дэниэлс поздравила Азербайджан с будущим проведением COP29 и пожелала успехов в этой деятельности. Было отмечено, что Международная организация по миграции готова оказать этому процессу всевозможную поддержку.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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