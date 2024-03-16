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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 16 марта 2024 12:01 (UTC +04:00)
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 16 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает в субботу Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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