Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает в субботу Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.

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