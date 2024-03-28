В 2023 году в Азербайджане было проведено предварительное следствие по 190 уголовным делам в отношении 340 человек - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - За прошедший 2023 год Службой государственной безопасности Азербайджана было проведено предварительное расследование по 190 уголовным делам в отношении 340 лиц, из которых 27 были связаны с государственной изменой, 12 - со шпионажем, 7 - с покушением на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля, 35 - с терроризмом, подготовкой к терроризму и участием в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

"В целях устранения ущерба, причиненного по уголовным делам, находящимся в производстве СГБ, или конфискации в государственный бюджет средств, полученных преступным путем, в общей сложности было обеспечено возмещение денежных средств на сумму более 175 миллионов манатов и наложение ареста на имущество", - говорится в статье А.Нагиева.

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