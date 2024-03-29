План США и ЕС ведет Армению к пропасти (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - На 5 апреля запланирована встреча ЕС-США-Армения. Несомненно, эта односторонняя встреча ничего хорошего региону не сулит. Данный формат направлен против Азербайджана и хрупкой стабильности на Южном Кавказе. Подобная деятельность Европейского союза и США носит явно односторонний и предвзятый характер и основана на двойных стандартах.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гасымлы, если США и Европейский союз хотят мира в регионе, то и отношение ко всем должно быть равным.

"Этого равного отношения не было в течение 30 лет, когда наши земли были оккупированы, и также его нет сейчас. Кто угрожает Армении?! Армении никто не угрожает. Нам нужен мир в регионе. Но они этого не хотят, и у них здесь несколько целей, они пытаются обеспечить свои интересы. План США и ЕС ведет Армению к пропасти", - сказал депутат.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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