В связи с фактом ранения сотрудника ANAMA в результате взрыва в Агдаме ведется расследование

БАКУ /Trend/ - 6 апреля в Агдамскую районную прокуратуру поступила информация о том, что в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы в результате взрыва пострадал один человек.

Как сообщили в субботу Trend в прокуратуре Агдамского района, в ходе расследования было установлено, что сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Пириев Анар Муршуд оглу (2000 года рождения) получил травмы в результате взрыва воспламеняющей капсулы при проведении на территории работ по разминированию.

"Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.

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