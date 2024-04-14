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Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Иорданию (ФОТО)

Политика Материалы 14 апреля 2024 14:16 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Иорданию (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил официальный визит в Иорданию, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита З.Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Иордании генерал-майором Юсифом Ахмедом аль-Хнаити.

На встрече в расширенном составе было обсуждено сотрудничество в военной, военно-технической сфере, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Иорданию (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Иорданию (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Иорданию (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Иорданию (ФОТО)
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