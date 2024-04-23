Президент Ильхам Алиев: Армения согласилась с тем, чтобы не включать так называемый «Нагорный Карабах» в мирное соглашение

БАКУ /Trend/ - Как я уже сказал, больше не существует фактора так называемого «Нагорного Карабаха». Они (армяне – ред.) согласились с тем, чтобы не включать его в мирное соглашение. Это означает, что главного препятствия больше не существует.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Если они будут цепляться за какие-то не особо важные термины, то это будет ясно означать, что они хотят использовать это время для еще большего вооружения и повторного нападения на нас. Но мы не предоставим им такого шанса», - добавил глава государства.