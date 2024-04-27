Гражданское население Азербайджана ежедневно сталкивается с минами, установленными Арменией - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Практически ежедневно гражданское население Азербайджана сталкивается с угрозой мин, установленных Арменией.

Как передает Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

"Почти ежедневно гражданское население Азербайджана сталкивается со смертельными «пережитками войны» — миллионами наземных мин, установленными Арменией. Сегодня произошел еще один взрыв, в результате которого серьезно пострадал сотрудник Национального агентства по разминированию Азербайджана", - отметил Хикмет Гаджиев.

Напомним, что 27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Гулиев Эльчин Айдын оглу, 1981 года рождения, находясь при исполнении служебных обязанностей на территории освобожденного села Гайбалы Шушинского района, получил ранение в результате взрыва противопехотной мины.

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