Ереван подтвердил готовность к встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут встречу в Казахстане.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны. Уточнено, что встреча состоится в Алматы", - подчеркнула она.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Ереван заявил о готовности Астаны предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!