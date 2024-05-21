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Ожидается визит первого вице-спикера парламента Венгрии в Азербайджан

Политика Материалы 21 мая 2024 14:30 (UTC +04:00)
Ожидается визит первого вице-спикера парламента Венгрии в Азербайджан
Фото: Таир Тагизаде / X

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Первый вице-спикер Национального собрания Венгрии Марта Матрай планирует посетить Азербайджан.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил посол Азербайджанской Республики в Венгрии Таир Тагизаде.

"Для меня честь встретиться с первым вице-спикером Национального собрания Венгрии Мартой Матрай в рамках подготовки к ее визиту в Азербайджан и всесторонне обсудить нынешний уровень двусторонних отношений", - написал он на своей странице в соцсети X.

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