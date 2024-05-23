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Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 23 мая 2024 16:41 (UTC +04:00)
Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 23 мая завершился государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан (ФОТО)
Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан (ФОТО)
Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан (ФОТО)
Завершился государственный визит Эмомали Рахмона в Азербайджан (ФОТО)
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