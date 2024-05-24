Обеспечена экстрадиция в Азербайджан трех лиц, находившихся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче граждан Азербайджана Адилова Турала Джалил оглу, Сафарова Мамедбагира Гарсалан оглу и Агаева Огтая Сабир оглу были удовлетворены Генеральной прокуратурой России.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с обоснованными подозрениями в отношении Адилова Турала Джалил оглу в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, Сафарова Мамедбагира Гарсалан оглу - в организации незаконного приобретения, хранения или продажи наркотических средств, Агаева Огтая Сабир оглу - в хищении и растрате в крупном размере, было принято решение привлечь их к ответственности в качестве обвиняемых. Они были объявлены в международный розыск, поскольку скрылись от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан 23 мая 2024 года в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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