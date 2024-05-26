Желаем Туркменистану новых успехов и более плодотворного сотрудничества со всеми странами-членами ТЮРКСОЙ - Сеймур Фаталиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Желаем Туркменистану новых успехов и более плодотворного сотрудничества со всеми странами-членами ТЮРКСОЙ и национальными комиссиями.

Как передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ, об этом сказал генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев в кулуарах 10-го заседания Нацкомиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

"Как вы знаете, в 2023-м году город Шуша был объявлен культурной столицей тюркского мира. Девятое заседание состоялось там, а десятое - в Ашхабаде. Завтра мы посетим прекрасный город Анау, который объявлен культурной столицей на 2024-й год. Мы выражаем огромную благодарность туркменской стороне за гостеприимство и организацию мероприятия", - сказал Фаталиев.

Отметим, что в конференц-зале отеля "Арчабиль" в рамках Года "Анау - культурная столица тюркского мира - 2024" также была развёрнута выставка, экспозицию которой составили образцы декоративно-прикладного искусства, традиционных народных ремёсел, знаменитые туркменские ковры, национальная одежда и украшения, музыкальные инструменты.

Основная цель встречи - определение новых возможностей совместного сотрудничества ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ в сфере охраны исторических, культурных, природных и письменных памятников тюркоязычных стран, а также обоюдовыгодное объединение усилий для обеспечения включения ценностей национального наследия в международные списки.

Особый акцент был сделан на ведущейся в Туркменистане большой работе по основательному изучению и популяризации богатейшего национального историко-культурного наследия, очередным подтверждением чему стал факт объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Затем был принят Итоговый документ, в котором нашли отражение решения 10-го заседания национальных комиссий стран - членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО и выражена готовность к дальнейшему многостороннему сотрудничеству.