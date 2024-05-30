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Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области

Политика Материалы 30 мая 2024 14:14 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 30 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-российское стратегическое партнерство находится на высоком уровне в различных сферах.

Стороны выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Ульяновской областью.

Также были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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