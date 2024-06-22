Объявлена повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, которое состоится 25 июня.

Как сообщили в субботу Trend в парламенте, повестка заседания включает 17 нижеприведенных вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год"" (третье чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год"" (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики" О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год"" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований"".

5. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Гамбия об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от взаимных визовых требований"".

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О занятости"" (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильном транспорте"" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете"" (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "Об информации, информатизации и защите информации" и "О персональных данных"" (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, законы "О возмещении ущерба, причиненного физическим лицам в результате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда", "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", "Об утверждении Положения о службе в таможенных органах", "О государственной службе", "Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования", "О страховании от безработицы" и "О занятости" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и Кодекс об административных проступках (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и о льготах семьям шехидов" (второе чтение).

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