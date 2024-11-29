Москва ведет работу по превращениею платформы "3+3" в полноценную организацию

БАКУ/Trend/ - Россия работает над превращением платформы "3+3" в полноценную организацию.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на втором общественном форуме "Россия - Армения".

«Мы придаем особое значение платформе регионального сотрудничества "3+3" в гармонизации интересов всех стран региона. В настоящее время мы работаем над ее преобразованием в полноценную организацию для взаимодействия на Южном Кавказе», — отметил он.

Напомним, что 10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей.