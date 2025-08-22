President Ilham Aliyev awards servicemen of State Security Service - decree

BAKU, Azerbaijan, August 22. President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, has signed a decree awarding servicemen of the State Security Service for their distinguished service, Trend reports.
Under the presidential decree, the following personnel are recognized for their exemplary performance while fulfilling their duties:
Medal “For service to Motherland”
Madar Asadullayev – Lieutenant Colonel
Elshen Seyfullayev – Lieutenant Colonel
Irafat Tahmazov – Lieutenant Colonel
Medal “For Bravery”:
Elshan Abbasov – Colonel
Ramin Babayev – Colonel
Elchin Heydarov – Colonel
Rauf Hasanov – Colonel
Tamerlan Nasirov – Colonel
Atraf Qadirov – Senior Warrant Officer
Medal “For Military Service”
Emin Abdullayev – Lieutenant Colonel
Hasan Babayev – Lieutenant Colonel
Anar Ismayilov – Lieutenant Colonel
Elmar Guliyev – Lieutenant Colonel
Islam Guliyev – Lieutenant Colonel
Rashad Mirzayev – Lieutenant Colonel
Amid Najafov – Lieutenant Colonel
Emin Orucov – Lieutenant Colonel
Rasim Soltanov – Lieutenant Colonel
Samir Sultanov – Lieutenant Colonel
Elvin Shireliyev – Lieutenant Colonel
Tarana Jafarova – Medical Service Major
Rashad Gasimov – Justice Major
Farida Mammadova – Major
Kamil Muradkhanov – Major
Javid Orucov – Major
Emin Rasulov – Major
Farhad Agabalayev – Captain
Yusif Aliyev – Captain
Roma Hasanov – Captain
Orkhan Agaverdiyev – Senior Lieutenant
Nurlana Jafarova – Senior Warrant Officer
Sabina Nasirova – Senior Warrant Officer
Ziya Rahimov – Senior Warrant Officer
Elshen Abdullayev – Senior Sergeant
Anar Karimov – Senior Sergeant
Mahir Musayev – Senior Sergeant
