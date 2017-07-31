В Азербайджане отметят 75-летний юбилей Муслима Магомаева

31 июля 2017 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева.

В 2017 году всемирно известному оперному и эстрадному певцу, композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву исполняется 75 лет.

В распоряжении говорится, что с целью проведения 75-летнего юбилея видного мастера Муслима Магомаева, внесшего ценный вклад в дело обогащения сокровищницы и пропаганды достижений азербайджанской культуры министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 75-летнему юбилею народного артиста Муслима Магомаева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Azernews Newspaper
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