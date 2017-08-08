Завтра в Азербайджане 43 градуса тепла

8 августа 2017 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, слабый юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 25-28, днем - 37-42, в Баку ночью - 26-28, днем - 39-41 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 28-29, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 29-30, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 30-31 градус тепла.

В районах Азербайджана без осадков, западный ветер вечером местами усилится.

Ночью 22-27, днем 38-43, в горах ночью 16-21, днем 29-34 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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