В Баку ресторатор оштрафован на крупную сумму за уничтожение 69 деревьев (ФОТО)

9 августа 2017 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Владелец ресторана "Bulaq" Эльдар Гулиев оштрафован на 57 360 манатов за уничтожение 69 эльдарских сосен, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, распространенном в среду.

В МЭПР поступила жалоба от жительницы Бинагадинского района Баку Инны Кузнецовой о факте вырубки деревьев на территории ресторана "Bulaq", расположенном в поселке Баладжары.

Жалоба была на месте рассмотрена сотрудниками министерства.

Во время осмотра территории было установлено, что 67 эльдарских сосен диаметром 20-44 см высохли на корню, а также были обнаружены пни от двух других срубленных деревьев. Для выяснения причин высыхания деревьев были взяты образцы земли. Было установлено, что корни деревьев были сожжены кристаллическим NaCl.

Было установлено, что земельный участок площадью 9503,3 кв. метров был сдан в долгосрочную аренду Эльдару Гулиеву, а также то, что эта территория не контролировалась Баладжарским муниципалитетом.

Собранные материалы направлены в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки и принятия мер в отношении виновных лиц.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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